مشرق ڈیجیٹل بینک کا قیام، بڑی تبدیلی آئیگی:وزیر اعظم
اسلام آباد (نامہ نگار،اے پی پی)وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیجیٹلائزیشن کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشرق ڈیجیٹل بینک کا قیام پاکستان میں کیش لیس کاروبار اور مالیاتی شعبے کی ترقی اور فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا اور مالیاتی شعبے میں عوام کو بہترین خدمات کی فراہمی کے حوالے سے بڑی تبدیلی آئے گی ،معیشت کو پیپر لیس بنانا اور اس میں انسانی عمل دخل کم کرنا ہو گا۔
انہوں نے ان خیالات کا اظہار پیر کو پاکستان میں مشرق ڈیجیٹل ریٹیل بینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان میں دوسرے ڈیجیٹل بینک مشرق ڈیجیٹل بینک کا قیام خوش آئند ہے ، مشرق بینک کے مالکان کا تعلق متحدہ عرب امارات سے ہے اور وہ ہمیشہ پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کے خواہاں رہے ہیں۔انہوں نے کہا آج کا دور ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور ڈیجیٹلائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے معیشت کو ترقی دی جا سکتی ہے ۔ شہباز شریف اور چیئرمین مشرق بینک عبدالعزیز الغریر نے مشرق ڈیجیٹل ریٹیل بینک کا باضابطہ افتتاح کیا۔علا وہ ازیں وزیراعظم نے کہا تمام وزرائے اعلیٰ نے بارشوں اور حالیہ سیلاب کے پیش نظر صورتحال کو بروقت اور موثر طریقے سے حل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جو قابل تحسین ہیں۔
جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کی تمام صوبے اور متعلقہ ادارے ملک میں سیلابی صورتحال اور حالیہ بارشوں کے پیش نظر نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگائیں تاکہ بحالی کے لیے واضح اور موثر لائحہ عمل اختیار کیا جا سکے ۔ دریں اثنائپاکستان اور ایران نے قطر کیساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں امت کی صفوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ۔ وزیراعظم شہباز شریف اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان کے مابین دوحا میں دوطرفہ ملاقات ہوئی ۔ ملاقات میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحق ڈار، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اﷲتارڑ بھی موجود تھے ۔ دونوں رہنمائوں نے قطر کے لیے اپنی یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا ۔شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے اسرائیل کے حملے کو قطر کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی سنگین پامالی قرار دیا ۔ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے ۔