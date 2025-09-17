صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز سے رانا تنویر کی ملاقات، گندم پالیسی پر مشاورت

  • پاکستان
مریم نواز سے رانا تنویر کی ملاقات، گندم پالیسی پر مشاورت

لاہور (اے پی پی)پاکستان کی پہلی جامع ویٹ پالیسی بنانے کے لئے صوبوں کے ساتھ مشاورت کا عمل شروع کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پروزیراعلیٰ مریم نواز شریف سے وفاقی وزیر برائے صنعت وپیداوار اورنیشنل فوڈ سکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین نے ملاقات کی۔

وفاقی وزیر نے وزیراعلیٰ مریم نواز کی سیلاب متاثرین کے لئے انتھک محنت پر خراج تحسین پیش کیا۔ باہمی ملاقات میں ویٹ پالیسی پر مفصل تبادلہ خیال اور مشاورت کی گئی ۔ اس موقع پر پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کے بعد اگلے سال کے لئے گندم کے سٹریٹجک ذخائر بہتر کرنے کیلئے اقدامات پر غور کیا گیا۔ ملاقات میں ویٹ مینجمنٹ سٹریٹجی اور روڈ میپ پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وزیراعلیٰ نے پنجاب میں گندم کی پیداوار میں اضافہ کے لئے اقدامات سے آگاہ کیا۔دریں اثنائوزیراعلیٰ مریم نواز نے اوزون کے تحفظ کے عالمی دن پراپنے پیغام میں کہا ہے اوزون ہماری ماحولیا ت کی محافظ ہے اسے بچانا انسانیت کا اہم ترین فریضہ ہے ۔اوزون کی تباہی کا مطلب، امراض، فصلوں کی بربادی اور نسل نو کے مستقبل کے لئے خطر ات ہیں ۔موسمیاتی تبدیلی نے بارشوں کے انداز بدل دئیے ، پنجاب حالیہ تباہ کن سیلاب کی شکل میں خمیازہ بھگت رہا ہے ۔اوزون پرو ٹیکشن محض حکومت کی نہیں ہر شہری کی ذمہ داری ہے اپنا کردار ادا کریں۔انہوں نے عوام سے اپیل کی اپنی فضا، پانی اور زمین کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنا نے میں ہاتھ بٹائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، تیزی، انڈیکس 796 پوائنٹس بڑھ گیا

سونے کی قیمت تاریخ کی بلند سطح پر، امریکی ڈالر سستا

کراچی ایکسپو میں دوسرا پاکستان انٹرنیشنل ڈیٹ پام شوکا انعقاد

اسٹیٹ بینک معیشت کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام، ایس ایم تنویز

چھوٹے کسانوں کے مالی تحفظ کیلئے کلائمٹ رسک فنڈ ون قائم

پی ایس ایکس میں کے الیکٹرک سکوک کی لسٹنگ کی تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak