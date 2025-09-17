مریم نواز سے رانا تنویر کی ملاقات، گندم پالیسی پر مشاورت
لاہور (اے پی پی)پاکستان کی پہلی جامع ویٹ پالیسی بنانے کے لئے صوبوں کے ساتھ مشاورت کا عمل شروع کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پروزیراعلیٰ مریم نواز شریف سے وفاقی وزیر برائے صنعت وپیداوار اورنیشنل فوڈ سکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین نے ملاقات کی۔
وفاقی وزیر نے وزیراعلیٰ مریم نواز کی سیلاب متاثرین کے لئے انتھک محنت پر خراج تحسین پیش کیا۔ باہمی ملاقات میں ویٹ پالیسی پر مفصل تبادلہ خیال اور مشاورت کی گئی ۔ اس موقع پر پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کے بعد اگلے سال کے لئے گندم کے سٹریٹجک ذخائر بہتر کرنے کیلئے اقدامات پر غور کیا گیا۔ ملاقات میں ویٹ مینجمنٹ سٹریٹجی اور روڈ میپ پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وزیراعلیٰ نے پنجاب میں گندم کی پیداوار میں اضافہ کے لئے اقدامات سے آگاہ کیا۔دریں اثنائوزیراعلیٰ مریم نواز نے اوزون کے تحفظ کے عالمی دن پراپنے پیغام میں کہا ہے اوزون ہماری ماحولیا ت کی محافظ ہے اسے بچانا انسانیت کا اہم ترین فریضہ ہے ۔اوزون کی تباہی کا مطلب، امراض، فصلوں کی بربادی اور نسل نو کے مستقبل کے لئے خطر ات ہیں ۔موسمیاتی تبدیلی نے بارشوں کے انداز بدل دئیے ، پنجاب حالیہ تباہ کن سیلاب کی شکل میں خمیازہ بھگت رہا ہے ۔اوزون پرو ٹیکشن محض حکومت کی نہیں ہر شہری کی ذمہ داری ہے اپنا کردار ادا کریں۔انہوں نے عوام سے اپیل کی اپنی فضا، پانی اور زمین کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنا نے میں ہاتھ بٹائیں۔