صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ججوں کی بیواؤں کو تاحیات سکیورٹی نہیں دی جاسکتی :سپریم کورٹ

  • پاکستان
ججوں کی بیواؤں کو تاحیات سکیورٹی نہیں دی جاسکتی :سپریم کورٹ

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر )سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو تاحیات سکیورٹی صدارتی آرڈر کے تحت ہے تاہم ان کی بیواؤں کو تاحیات سکیورٹی نہیں دی جاسکتی انہیں سکیورٹی دینے کا حوالہ خط میں غلطی سے شامل ہوا۔

سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز تاحیات سکیورٹی کے حق دار ہیں، ریٹائرڈ ججز کو تاحیات سکیورٹی کا حق 2018ء کے صدارتی آرڈر نمبر سات میں دیا گیا تاہم ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کی سکیورٹی کی حد تک آرڈر واپس لیا جاتا ہے ۔وضاحت میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کو 2108ء کے صدارتی آرڈر نمبر سات کے تحت تاحیات سکیورٹی نہیں دی جاسکتی، ریٹائرڈ ججز کی سکیورٹی سے متعلق وزارت داخلہ کو خط ارسال کیا گیا تھا جس میں ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کو سکیورٹی دینے کا حوالہ غلطی سے شامل ہوا۔اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کا حوالہ واپس لے لیا گیا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شاہ رخ خان کو نیشنل ایوارڈ ملنے پر منوج باجپائی نے خاموشی توڑ دی

100ایئرز ، ایک ایسی فلم جسے آج کاشخص دیکھ نہ پائے گا

لوگ کہتے ہیں میں کرینہ کپور جیسی دکھائی دیتی ہوں:سارہ عمیر

بھارتی اداکارہ شالنی کا طلاق کے بعد فوٹو شوٹ وائرل

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ اداکار رابرٹ ریڈفورڈ انتقال کر گئے

ایمی ایوارڈز تقریب ، امریکی اداکارہ کا فری فلسطین کا نعرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak