شرح سود11 فیصد برقرار رکھنا مانیٹری پالیسی کا غلط فیصلہ: گوہر اعجاز
اسلام آباد(آئی این پی )سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ شرح سود کو برقرار رکھنا پاکستان کے ٹیکس گزاروں پر خطے کا مہنگا ترین بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔
پاکستان میں شرح سود خطے کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے ۔اپنے ایک بیان میں چیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیویلپمنٹ اور سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے شرح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنے کے مانیٹری پالیسی کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شرح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنا مانیٹری پالیسی کا غلط فیصلہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک کا شرح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنا ایماندار ٹیکس گزاروں پرمزید بوجھ ڈالنا ہے ، مالیاتی خسارہ شرح سود کو مہنگائی کے مطابق کم کر کے قابو کیا جا سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ کاروبار اس صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب اسے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے ۔