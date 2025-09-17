صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شرح سود11 فیصد برقرار رکھنا مانیٹری پالیسی کا غلط فیصلہ: گوہر اعجاز

  • پاکستان
شرح سود11 فیصد برقرار رکھنا مانیٹری پالیسی کا غلط فیصلہ: گوہر اعجاز

اسلام آباد(آئی این پی )سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ شرح سود کو برقرار رکھنا پاکستان کے ٹیکس گزاروں پر خطے کا مہنگا ترین بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔

پاکستان میں شرح سود خطے کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے ۔اپنے ایک بیان میں چیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیویلپمنٹ اور سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے شرح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنے کے مانیٹری پالیسی کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شرح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنا مانیٹری پالیسی کا غلط فیصلہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک کا شرح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنا ایماندار ٹیکس گزاروں پرمزید بوجھ ڈالنا ہے ، مالیاتی خسارہ شرح سود کو مہنگائی کے مطابق کم کر کے قابو کیا جا سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ کاروبار اس صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب اسے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، تیزی، انڈیکس 796 پوائنٹس بڑھ گیا

سونے کی قیمت تاریخ کی بلند سطح پر، امریکی ڈالر سستا

کراچی ایکسپو میں دوسرا پاکستان انٹرنیشنل ڈیٹ پام شوکا انعقاد

اسٹیٹ بینک معیشت کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام، ایس ایم تنویز

چھوٹے کسانوں کے مالی تحفظ کیلئے کلائمٹ رسک فنڈ ون قائم

پی ایس ایکس میں کے الیکٹرک سکوک کی لسٹنگ کی تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak