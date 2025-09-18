صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کا افتتاح غلط بیانی، پروپیگنڈے کا موثر جواب دینا ہے ، شہباز شریف

  • پاکستان
پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کا افتتاح غلط بیانی، پروپیگنڈے کا موثر جواب دینا ہے ، شہباز شریف

اسلام آباد(اے پی پی)وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان ٹیلی ویژن میں قائم کردہ انگریزی چینل پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کا افتتاح کردیا۔بدھ کووزیراعظم نے پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کا دورہ کیا جہاں انہوں نے تختی کی نقاب کشائی کی اور باقاعدہ نشریات کے آغاز کا افتتاح بھی کیا۔

اس موقع پر وزیر اطلاعات عطاﷲتارڑ اورسیکرٹری اطلاعات عنبرین جان سمیت اعلیٰ حکام بھی موجود تھے ۔ وزیر اعظم نے مختلف سیکشنز کا دورہ کیا اور وہاں کام کرنے والے نوجوانوں سے بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا بیرونی بیانیے کی جنگ میں ا ن کا کردار انتہائی اہم ہے ۔ ڈیجیٹل چینل کے آغاز کا بنیادی مقصدپاکستان کے بارے میں ہونے والی غلط بیانی اور پروپیگنڈے کا موثر جواب دینا ہے ۔ وزیر اعظم نے اپنا پہلا انٹرویو بھی ریکارڈ کرایا۔ شہباز شریف نے انٹرویو میں کہا حکومت باعزت روزگار اور جدید فنی و پیشہ ورانہ تربیت کی فراہمی کے ذریعہ نوجوانوں کو چیلنج سے معاشی مواقع میں تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کئے ہوئے ہے ،سیلاب سے پیدا ہونے والے چیلنج کا مقابلہ مشترکہ کوششوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔

