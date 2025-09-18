کسانوں پر ٹیکس ختم نہیں کرسکتے، ریلیف پیکیج تیار : مرادشاہ
کراچی(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت سیلاب سے متاثرہ کاشتکاروں کی بھرپور مدد کر رہی ہے، زرعی ٹیکسوں کا جائزہ لینا ہوگا، ہم کسانوں پر ٹیکس مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے۔۔۔
لیکن اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہماری آمدنی کے اہداف پورے ہوں، سندھ حکومت نے بلاول بھٹو کی ہدایت پر کسانوں کیلئے ریلیف پیکیج تیار کر لیا ہے ۔مراد علی شاہ نے مرکز برائے معذوری شمولیت کورنگی کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خبردار کیا اگر زرعی ایمرجنسی نافذ نہ کی گئی تو دسمبر اور جنوری کے بعد ملک کو گندم کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے ، بلاول کا زرعی ایمرجنسی کا مطالبہ صرف کسانوں کیلئے نہیں بلکہ پوری قوم کے مفاد میں ہے ۔انہوں نے کہا ہم کراچی شہر کے مسائل حل کریں گے ،ہم سب مل کر آنے والی نسلوں کے لئے روشن مستقبل بنائیں گے ۔ وزیراعلیٰ کا سیلاب کی صورتحال پر کہناتھاکہ اللہ کا شکر ہے گڈو بیراج پر پانی کی سطح کم ہونا شروع ہوگئی ہے ، اگرچہ سکھر بیراج پر اب بھی اونچے بہاؤ ہیں جو جلد کم ہونے کی توقع ہے۔