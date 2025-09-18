بلوچستان : آپریشن، 5 بھارتی حمایت یافتہ دہشتگرد ہلاک ، پولیس پر حملہ، دھماکے، 4 اہلکاروں سمیت 7 شہید
راولپنڈی،اسلام آباد،ڈیرہ بگٹی (خصوصی نیوز رپورٹر،وقائع نگار،نامہ نگار)بلوچستان میں سکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن میں 5بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو ہلاک کردیا جبکہ شیرانی میں پولیس لائنز اور ملحقہ تھانے پر حملے اور ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کے 2دھماکوں میں 4اہلکاروں سمیت7افراد شہیداور10زخمی ہوگئے۔
خیبرپختونخوا کے ضلع کرک میں پولیس نے 25 سے 30دہشت گردوں کا تھانے پرحملہ ناکام بنادیاجبکہ ایک اور کارروائی میں ایک اشتہاری مجرم اورڈکیت گروہ کے سرغنہ شہباز عرف پنجابی کو ہلاک کردیا گیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خضدار میں 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب بھارتی پراکسی دہشت گرد تنظیم فتنہ الہندوستان کے کارندوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا، شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 بھارتی سرپرست دہشت گردمارے گئے ، دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے ۔ ضلع شیرانی میں دہشت گردوں نے پولیس لائنز اور ملحقہ لیویز تھانے پر حملہ کر دیا جس میں لیویز کے 3 اہلکار اور کانسٹیبلری کا ایک جوان شہید ہوگیا جبکہ 6 اہلکار شدید زخمی ہوئے ۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق حملوں کے باعث تھانوں میں کمیونیکیشن سسٹم مکمل طور پر تباہ ہوگیا جبکہ لیویز کی ایک گاڑی کو شدید نقصان پہنچا،واضح رہے شیرانی کے علاقے میں کئی تھانوں پرپہلے بھی حملے ہوچکے ہیں ۔ ضلع ڈیرہ بگٹی میں سندھ اور بلوچستان کے سرحدی مقام یارو پٹ میں بارودی سرنگ کے 2 دھماکوں کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوگئے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں ۔
خیبرپختونخوا کے ضلع کرک میں تھانہ گرگری پر رات گئے فتنہ الخوارج کے 25 سے 30 دہشتگردوں نے حملہ کردیا،پولیس نے مشکوک نقل وحرکت پر فائر کھول دیا جس کے باعث دہشتگرد منٹوں میں بھاگنے پر مجبور ہوگئے ، تمام اہلکار محفوظ رہے ۔ڈی پی او کرک شہباز الٰہی کے مطابق تھانہ یعقوب شہید پولیس نے ایک کارروائی میں بدنام زمانہ اشتہاری مجرم و ڈکیت گروہ کے سرغنہ شہباز عرف پنجابی کو ہلاک کردیا،لمرکی قبرستان کے قریب انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کی گئی جہاں ملزموں نے پولیس پارٹی پرفائر کھول دیااور فائرنگ کے تبادلے میں شہباز عرف پنجابی مارا گیا۔بنوں میں دہشت گردوں نے پہلے میریان تھانے اور پھر مزنگ چوکی کو نشانہ بنایا تاہم پولیس نے دلیری اور حکمت عملی سے دونوں حملے پسپا کر دئیے ۔ریجنل پولیس آفیسربنوں سجادخان کے مطابق دہشت گردوں نے میریان تھانے پر حملہ کیا جسے 20 منٹ میں ناکام بنادیا گیا۔
میریان میں مزنگ چوکی پر بھی درجنوں دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جہاں فائرنگ کا سلسلہ ایک گھنٹے تک جاری رہا۔ پولیس نے 3 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ 4 کو زخمی کردیا۔ دہشت گر د وں کے ساتھی ہلاک اور زخمیوں کو لے کر فرار ہو گئے جبکہ حملے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ۔وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے خضدار میں بھارتی سپانسرڈ دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سکیورٹی فورسز کی ستائش کی اورکہاکہ قوم سکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔انہوں نے بنوں میں تھانہ میریان اور پولیس چیک پوسٹ مزانگہ پر فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کے حملے ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا اور3 حملہ آور دہشتگردوں کو ہلاک کرنے پر خیبرپختونخوا پولیس کی پیشہ و رانہ صلاحیتوں کو سراہا۔