مہنگائی پر قابو پانے کیلئے اقدامات کریں
راولپنڈی(دنیا نیوز) سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے راشد شفیق کے والد کی طبیعت کی خرابی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ۔۔۔
انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا میں قسم کھاتا ہوں راشد شفیق نے فیصل آباد دیکھا نہیں،حکومت کی سخت پالیسیوں اور مہنگائی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دس سال قید ہو رہی ہے ، جبکہ مہنگائی اور سیلاب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ۔ ارباب اختیار سے درخواست کی کہ وہ عام آدمی کو معافی دیں اور مہنگائی پر قابو پانے کیلئے فوری اقدامات کریں تاکہ غریب آدمی کو کم از کم کچھ ریلیف مل سکے ، حکومت کو غریب عوام کی حالت زار پر رحم کرنا چاہیے ۔