  • پاکستان
سزاؤں کا اتوار بازار ختم ہونا چاہیے

پشاور(دنیا نیوز) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اب سزاؤں کا اتوار بازار ختم ہونا چاہیے ، نفرتوں سے حکومت کرنے سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔پشاور ہائیکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔۔۔

 چیئرمین پی ٹی آئی  بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ آج عمر ایوب، شبلی فراز اور عبداللطیف کی نا اہلی سے متعلق درخواستوں کی سماعت تھی،عدلیہ سے امید وابستہ ہے ، عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ریلیف اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ، اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ افسوس ناک ہے ، کسی بھی جج کو عدالتی امور سے روکا نہیں جاسکتا، عوام کا پہلے ہی عدلیہ سے اعتماد اٹھ چکا ہے ، سپریم کورٹ اس معاملے میں ایکشن لے ، اسلام آباد ہائیکورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کریمنل کیسز جلد سنے جائیں۔چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اس وقت عوام مایوسی کے عالم میں ہیں، چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ ہمارے زیر التوا مقدمات پر قانون کے مطابق کارروائی کریں۔بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ماتحت عدالتوں پر نظر رکھی جاتی تو ہمارے 3 لوگوں کو 100 سال کی سزا نہ ہوتی۔

 

