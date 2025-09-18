صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی و چوری کی متعدد وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کانقصان

  • پاکستان
ڈکیتی و چوری کی متعدد وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کانقصان

لاہور (کرائم رپورٹر)شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز، موٹرسائیکلیں اور گاڑیاں چھین لی گئیں۔۔۔

بتایاگیاہے کہ گڑھی شاہو میں قاسم سے 1 لاکھ 45 ہزار روپے اور موبائل، جوہر ٹاؤن میں امتیاز سے 1 لاکھ 30 ہزار روپے اور موبائل، برکی میں ارشاد سے 1 لاکھ 20 ہزار روپے اور موبائل، لوہاری میں فاخر سے 1 لاکھ 10 ہزار روپے اور موبائل جبکہ جنوبی چھاؤنی میں فاروق سے 1 لاکھ روپے اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ اسکے علاوہ شادباغ اور ڈیفنس سے گاڑیاں جبکہ اچھرہ، ہنجروال اور گارڈن ٹاؤن سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فراڈ کیس میں نیہا دھوپیا ، بپاشا باسو کے ملوث ہونیکا انکشاف

فنکار کی کوئی عمر نہیں ہوتی،اورنگزیب لغاری ماہرہ کے حمایتی

خود کو یا بچوں کو لانچ کرنے کیلئے ڈرامے بنائے جارہے :غزالہ جاوید

جسٹن ٹروڈو ، کیٹی پیری کا تعلقات نجی رکھنے کا فیصلہ

بھارت نے پاکستانی گانا بول کفارہ ایک بار پھر چرا لیا

عائشہ عمر کے ڈیٹنگ شو پر تنازع، پیمرا نے وضاحت دیدی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak