ڈکیتی و چوری کی متعدد وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کانقصان
لاہور (کرائم رپورٹر)شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز، موٹرسائیکلیں اور گاڑیاں چھین لی گئیں۔۔۔
بتایاگیاہے کہ گڑھی شاہو میں قاسم سے 1 لاکھ 45 ہزار روپے اور موبائل، جوہر ٹاؤن میں امتیاز سے 1 لاکھ 30 ہزار روپے اور موبائل، برکی میں ارشاد سے 1 لاکھ 20 ہزار روپے اور موبائل، لوہاری میں فاخر سے 1 لاکھ 10 ہزار روپے اور موبائل جبکہ جنوبی چھاؤنی میں فاروق سے 1 لاکھ روپے اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ اسکے علاوہ شادباغ اور ڈیفنس سے گاڑیاں جبکہ اچھرہ، ہنجروال اور گارڈن ٹاؤن سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔