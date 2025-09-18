26 نومبر احتجاج کیس میں 11 گرفتار ملزموں پر فرد جرم عائد
اسلام آباد، راولپنڈی (اپنے نامہ نگارسے ، خبر نگار )انسدادِ دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے اسلام آباد میں 26 نومبر احتجاج کے دوران درج مقدمہ میں پیش ہونے والے 11 ملزموں پر فردِ جرم عائد کر دی۔۔۔
تاہم ملزموں نے صحتِ جرم سے انکار کر دیا جبکہ عدم پیشی پر 184 ملزموں کو اشتہاری قرار دینے کا حکم دے دیا۔مقدمہ میں پی ٹی آئی کی قیادت 13 نومبر تک عبوری ضمانتوں پر ہے ، تھانہ سیکرٹریٹ میں درج اسی مقدمہ میں 195 کارکنوں کو بطور ملزم شامل کیا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے ان ملزموں کے خلاف چالان عدالت میں جمع کرا دیا گیا ۔ کیس کی سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ۔انسداد دہشتگری عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس اور نو مئی کے دیگر گیارہ مقدمات میں مسلسل غیر حاضر تحریک انصاف کے 14 راہنمائوں کو اشتہاری قرار دیدیا ۔ دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ۔جائیداد قرقی شناختی کارڈ پاسپورٹ بلاک کروائے جائیں گے ۔ملزموں میں عمر ایوب، شبلی فراز ، زرتاج گل ، کنول شوذب ،شیخ راشد شفیق ، رائے مرتضی بلال اعجاز ، احمد چھٹہ،چوہدری آصف ،قاسم ستی،عظیم اللہ خان اور دیگر شامل ہیں ۔ سماعت کے دوران پراسیکوٹر سید ظہیر شاہ نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان فیصل آباد سرگودھا لاہور سے سزا ہو چکے ہیں ۔یہ ملزمان سزایافتہ ہیں قانون سے بھاگے ہوئے ہیں ۔ملزمان نے خود کو قانون کے سامنے سرینڈر نہیں کیا۔ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کے قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں۔