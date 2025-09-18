موبائل سگنلز کی بندش کے خلاف پختونخوا بار کونسل کا آج سے عدالتی بائیکاٹ
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)پشاور بار ایسوسی ایشن کی اپیل پر خیبرپختونخوا بار کونسل نے آج سے عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کردیا۔۔۔
پشاور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ غیر معینہ مدت تک ہڑتال ہوگی اور کوئی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا۔بیان میں کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں موبائل سگنلز کی بندش کے خلاف وکلا نے عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے ۔پشاور بار ایسوسی ایشن کے مطابق موبائل سگنلز بندش کی وجہ سے وکلا اور سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے اور جب تک موبائل سگنلز کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہڑتال جاری رہے گی ۔