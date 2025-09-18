صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمان مزاری ،ہادی چٹھہ کیخلاف متنازعہ ٹویٹ کیس سیشن عدالت منتقل

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازعہ ٹویٹ کیس دائرہ اختیار نہ ہونے کی وجہ سے سیشن عدالت کو بھیج دیا ۔۔۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناصر جاوید رانا 19ستمبر کو سماعت کریں گے ۔ گزشتہ روز سرکاری وکیل عثمان رانا اور ایمان مزاری کے وکیل نے عدالت کے دائرہ اختیار پر دلائل دیئے ۔ عدالت  نے سرکاری وکیل کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے کیس سیشن جج کو بھجوا دیا،عدالت نے ہادی علی چٹھہ کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست بھی منظور کر لی۔ 

 

