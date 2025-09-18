فریقین کو سننا ضروری ،احمد بھچر اور احمدچٹھہ کی نااہلی کیخلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر تحریری حکم جاری
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ نے نو مئی میں سزا یافتہ احمد خان بھچر اوراحمدچٹھہ کی نااہلی کیخلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت سے متعلق تحریری حکم جاری کردیا۔۔۔
جسٹس احمد ندیم ارشد اور جسٹس وقار حیدر اعوان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیصلے میں قرار دیا کہ بادی النظر میں فریقین کو سننا ضروری ہے ، اسی لیے نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ اپیل کنندگان نے اپیلوں میں موقف اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن درخواستگزاروں کو ان کا موقف سنے بغیر نااہل کرنے کا قانونی اختیار نہیں رکھتا۔ نااہلی کے لیے سپیکر کی جانب سے ریفرنس بھجوانا ضروری ہے لہذا اپیل میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نااہلی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیا جائے اور اپیلوں کے حتمی فیصلے تک نوٹیفکیشن کو معطل کیا جائے ۔