صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فریقین کو سننا ضروری ،احمد بھچر اور احمدچٹھہ کی نااہلی کیخلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر تحریری حکم جاری

  • پاکستان
فریقین کو سننا ضروری ،احمد بھچر اور احمدچٹھہ کی نااہلی کیخلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر تحریری حکم جاری

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ نے نو مئی میں سزا یافتہ احمد خان بھچر اوراحمدچٹھہ کی نااہلی کیخلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت سے متعلق تحریری حکم جاری کردیا۔۔۔

جسٹس احمد ندیم ارشد اور جسٹس وقار حیدر اعوان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیصلے میں قرار دیا کہ بادی النظر  میں فریقین کو سننا ضروری ہے ، اسی لیے  نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ اپیل کنندگان نے اپیلوں میں موقف اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن درخواستگزاروں کو ان کا موقف سنے بغیر نااہل کرنے کا قانونی اختیار نہیں رکھتا۔ نااہلی کے لیے سپیکر کی جانب سے ریفرنس بھجوانا ضروری ہے لہذا اپیل میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نااہلی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیا جائے اور اپیلوں کے حتمی فیصلے تک نوٹیفکیشن کو معطل کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :اسرائیلی حملے ، ماں اور بچے سمیت مزید 55شہید

ٹرمپ کی برطانیہ آمد 5ہزار افراد کا احتجاجی مظاہرہ ،غزہ جنگ رکوانے کا مطالبہ

طبی پیشگوئی ، ماہرین نے مصنوعی ذہانت کا ماڈل تیار کر لیا

امریکا بھارت تجارتی مذاکرات ناکام،مزید ملاقاتوں پر اتفاق

نیپال :کرپشن کیخلاف مظاہروں میں 73 افراد کی ہلاکت پر یوم سوگ

ایران:اسرائیل کیلئے جاسوسی ، مجرم کو پھانسی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak