کاہنہ میں پولیس افسر کی گھریلو ملازمہ پراسرارطورپر ہلاک
لاہور(کرائم رپو رٹر)کاہنہ میں 15 سالہ گھریلو ملازمہ پراسرارطورپر ہلاک ہوگئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا گیا۔
پولیس حکام کے مطابق متاثرہ لڑکی سب انسپکٹر نجف بھٹی کے گھر پر ملازمت کرتی تھی،متوفیہ کی سب انسپکٹر کے گھر سے پھندا لگی لاش ملی۔متاثرہ لڑکی اپنے والدین کیساتھ ایک ہی گھر میں ملازمت کرتی تھی،والدہ نے موقف دیا کہ بیٹی کو ٹی وی دیکھنے سے منع کیا تواس نے خودکشی کرلی۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملازمہ کی والدہ نے دوسری شادی کررکھی ہے ،خاتون کے پہلے شوہرنے بیٹی کے قتل کاالزام لگادیا ہے ۔تمام پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہیں ،پوسٹمارٹم رپورٹ میں مزید حقائق واضح ہونگے ۔