لاہور میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے ، 3ملزم ہلاک
لاہور(کرائم رپورٹر)سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلو ں میں 3ملزم ہلاک جبکہ 5فرار ہو گئے، بتایا گیا ہے کہ کاہنہ کے علاقے جھیڈو پلی کے قریب سی سی ڈی نے مشکوک ملزموں کو رکنے کا اشارہ کیا۔۔۔
تو ملزموں نے فائرنگ کردی اوردوطرفہ فائرنگ میں دو نامعلوم ملزم مارے گئے جبکہ گوالمنڈی کے قریب سی سی ڈی کی ریڈ کے دوران ملزموں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کی زد میں آکر ان کا ایک ساتھی علی رضا شدید زخمی ہو گیا جبکہ دیگر ساتھی فرار ہو گئے ، زخمی کو طبی امداد کیلئے ہسپتال لیجایاگیا تو ڈاکٹرزنے اس کی موت کی تصدیق کر دی ،پولیس نے ہلاک ملزموں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لئے منتقل کردیں۔