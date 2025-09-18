صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی راج پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ محفوظ

عوامی راج پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ محفوظ

اسلام آباد (این این آئی)الیکشن کمیشن نے عوامی راج پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخا بات کیس کا فیصلہ محفوظ کرلیا۔بدھ کو الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت دو رکنی کمیشن نے ممبر سندھ کی سربراہی میں کی۔۔۔

الیکشن کمیشن حکام نے بتایا کہ عوامی راج پارٹی کے صدر جمشید دستی نے  استعفیٰ دیا ہے تاہم پارٹی کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی جارہی۔ سیکرٹری جنرل نے بھی اس معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ممبر کے پی جسٹس (ر) اکرام اللہ خان نے ریمارکس دئیے جمشید دستی نے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا، وہ دو پارٹیوں کے رکن کس طرح رہ سکتے ہیں؟۔

 

