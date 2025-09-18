صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

30 ہزار کا بل مزدور اکٹھانہیں دے سکتا ،اقساط کریں، قائمہ کمیٹی

  • پاکستان
30 ہزار کا بل مزدور اکٹھانہیں دے سکتا ،اقساط کریں، قائمہ کمیٹی

اسلام آباد(نامہ نگار)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس چیئرمین محمد ادریس کی زیر صدارت ہوا جس میں سیکرٹری توانائی نے بتایاکہ پاور سیکٹر سے پچھلے سال کی نسبت لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔۔۔

 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا 6 سے 7 ہزار بل آتا ہے، جس غریب آدمی کا بل 30 ہزار تک چلا جاتا ہے اس نے کئی ماہ سے بل نہیں دیا۔ رکن کمیٹی نوشین افتخار نے کہا 30 ہزار کا بل ایک مزدور ایک ہی بار ادا نہیں کر سکتا۔ بل کو اقساط میں لینے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں،سیکرٹری پاورڈویژن نے بتایاکہ ملتان اور لاہور والی ڈسکوز میں ریکوری 100 فیصد تک پہنچ چکی ہے ، حیسکو میں بجلی بلوں کی ریکوریوں کے مسائل زیادہ ہیں۔ایسا نہیں ہے کہ لاہور اور ملتان میں زیادہ ایماندار افسران بیٹھے ہیں۔ حیسکو میں بلوں کی ریکوری نہ ہونے کی وجہ گورننس کے مسائل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امرود میں کینسر سے لڑنے والا مالیکیول دریافت

29گھنٹے کی دنیا کی طویل ترین پرواز اڑان بھرنے کو تیار

دنیا کی سب سے بڑی پیزا پارٹی کا گنیز ورلڈ ریکارڈ

بسکٹ میں سوراخ کیوں ہوتے ہیں، حیران کن وجہ جانیے

لاشوں کو ’’ممی ‘‘بنا کر محفوظ رکھنے کی روایت کتنی پرانی

مصر کے میوزیم سے سونے کا 3ہزار سال قدیم کڑا غائب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak