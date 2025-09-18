30 ہزار کا بل مزدور اکٹھانہیں دے سکتا ،اقساط کریں، قائمہ کمیٹی
اسلام آباد(نامہ نگار)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس چیئرمین محمد ادریس کی زیر صدارت ہوا جس میں سیکرٹری توانائی نے بتایاکہ پاور سیکٹر سے پچھلے سال کی نسبت لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔۔۔
200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا 6 سے 7 ہزار بل آتا ہے، جس غریب آدمی کا بل 30 ہزار تک چلا جاتا ہے اس نے کئی ماہ سے بل نہیں دیا۔ رکن کمیٹی نوشین افتخار نے کہا 30 ہزار کا بل ایک مزدور ایک ہی بار ادا نہیں کر سکتا۔ بل کو اقساط میں لینے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں،سیکرٹری پاورڈویژن نے بتایاکہ ملتان اور لاہور والی ڈسکوز میں ریکوری 100 فیصد تک پہنچ چکی ہے ، حیسکو میں بجلی بلوں کی ریکوریوں کے مسائل زیادہ ہیں۔ایسا نہیں ہے کہ لاہور اور ملتان میں زیادہ ایماندار افسران بیٹھے ہیں۔ حیسکو میں بلوں کی ریکوری نہ ہونے کی وجہ گورننس کے مسائل ہیں۔