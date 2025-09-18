انفارمیشن گروپ کے 8 افسروں کی گریڈ19 میں ترقی
اسلام آباد (دنیا نیوز) انفارمیشن سروس گروپ کے آٹھ افسران کو گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی۔ ترقی پانے والوں میں عظمیٰ سلیم، عظمیٰ افضل، علی شہزاد، سائرہ رضا، اختر جاوید، محمد اسماعیل اور وقار انور شامل ہیں۔نوٹیفکیشن کے۔۔۔
مطابق علی شہزاد اس وقت ایف بی آر میں سیکنڈ سیکرٹری کے طور پر تعینات ہیں اور وہ اس سے قبل پلاننگ کمیشن سمیت اہم وزارتوں میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وزارت اطلاعات نے تمام ترقی پانے والے افسران کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا