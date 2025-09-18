کیا سول سرونٹس اپنا کام چھوڑ کر سوشل میڈیا چلانا چاہتے ؟ہائیکورٹ
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے بیوروکریٹس اور پولیس افسروں کی جانب سے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر چیف سیکرٹری پنجاب کو آئندہ سماعت پر طلب کرتے ہوئے کہاکہ کیا سول سرونٹس اپنا کام چھوڑ کر سوشل میڈیا چلانا چاہتے ہیں۔۔۔
، ہائیکورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے بیوروکریٹس اور پولیس افسروں کی جانب سے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر انہیں استعمال کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی، درخواست میں چیئرمین پی ٹی اے ، وفاقی حکومت ،پنجاب حکومت اور چیف سیکرٹری سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا، درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر وقاص تارڑ نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ پولیس افسر اور بیوروکریٹس ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر ذاتی تشہیر میں مصروف ہیں جو غیر قانونی و غیر آئینی اقدام ہے ، وکیل نے عدالت میں ٹک ٹاک سمیت دیگر سوشل میڈیا ایپس استعمال کرنے والے 214 پولیس افسروں اور بیوروکریٹس سمیت دیگر کی فہرست بھی جمع کروائی اور عدالت سے یہ استدعا کی کہ پٹیشن کے حتمی فیصلے تک انہیں سوشل میڈیا استعمال کرنے سے روکا جائے اور اس حوالے سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے ، جسٹس احمد ندیم ارشد نے ریمارکس د ئیے کہ کیا سول سرونٹس فرائض کی ادائیگی کے بجائے سوشل میڈیا چلانا چاہتے ہیں، عدالت نے اس معاملے پر چیف سیکرٹری پنجاب کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت بھی طلب کر لی۔