جسٹس طارق جہانگیری کا معاملہ :اسلام آبادمیں وکلاکی ہڑتال
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روکنے کے معاملے پر اسلام آباد بار کونسل کی کال پر وکلا نے جزوی ہڑتال کی، اس موقع پر عدالتوں میں معمول کی کارروائی متاثر ہوئی۔۔۔
، سیکرٹری ہائیکورٹ بار منظور ججہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے وکلا سے اپیل کی کہ وہ عدالتوں میں پیش نہ ہوں۔ ان کے مطابق یہ اقدام جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا گیا ہے ،دوسری طر ف چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ سرفراز ڈوگر کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ۔ اسی طرح جسٹس ثمن رفعت امتیاز بھی عدالت نہیں پہنچیں جبکہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا ڈویژن بینچ بھی شروع نہ ہو سکا ، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سومرو پہلے ہی تین روزہ رخصت پر ہیں۔جزوی ہڑتال کے باوجود کچھ وکلا ارجنٹ نوعیت کے کیسز میں پیش ہوتے رہے ۔ اس دوران سیکرٹری ہائیکورٹ بار منظور ججہ بھی ہائی کورٹ کے احاطے میں موجود رہے ۔دوسری طرف ڈسٹرکٹ بارایسوسی ایشن نے آج ہڑتال کااعلان کردیاہے ، وکلاء کی جانب سے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا جائے گا ۔ بار ایسوسی ایشن کے اعلامیے کے مطابق صدر اسلام آباد بار نعیم گجر اور سیکرٹری عبدالحلیم نے ہڑتال کا باضابطہ نوٹس جاری کر دیا ہے ۔ وکلاء تنظیموں کا مؤقف ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عدالتی ذمہ داریوں سے روکنا غیر قانونی اقدام ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا ۔ادھر جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کے حوالے سے چیف جسٹس کورٹ کی سماعت کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ فراہم کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے ۔ بیرسٹر جہانگیر جدون نے رجسٹرار ہائی کورٹ کودرخواست دیدی ۔