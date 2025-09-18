جسٹس جہانگیری کوکام سے روکنے کیخلاف اپیل کر ینگے :اسلام آباد بار
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) چیئرمین اسلام آباد بار کونسل راجہ علیم عباسی نے کہا ہے کہ گزشتہ روز جب سماعت ہوئی تو میں وہاں بار کونسل کی طر ف سے گیا تھا،کیس میں دلائل دیئے۔۔۔
،میں نے کہا ہمیں آپ سنیں،کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارا سٹیشن ہے ،چیف جسٹس نے کہا کہ بالکل آپ کو سنیں گے ،مزید کہا ہے کہ جب ہم فیصلہ کریں گے اس کے بعد آپ کو سن لیں گے ،اس پر ہم بہت مطمئن ہوئے ،یہ ہم نے نہیں سنا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام کرنے سے روک دیا گیا ۔دنیا نیوز کے پروگرام مہربخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جب میں گھر آیا تو پھر پتا چلا کہ ایک آرڈر ہوا کہ ان کو کام سے روک دیا گیا ہے ،ہم نے ڈسٹرکٹ با ر کونسل کی کال پر جنرل باڈی کا اجلاس کیا،یہ بڑا طویل اجلاس تھا،اس میں ہم نے دو فیصلے کئے ،ایک فیصلہ یہ کیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کوکام سے جو روکا گیا ہم اس کے خلاف اپیل کر یں گے ، دوسرا یہ ہے کہ ہم جوڈیشل سپریم کونسل میں اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف ریفرنس لے کرجائیں گے ۔ماہر قانون احسان احمد کھوکھر نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیشل ہسٹری ہے اس میں اس طرح کی تین واقعات پہلے ہوچکے ہیں، یہ غیر متوقع چیز بالکل نہیں ہے ، میرا خیا ل ہے جب عدالتوں میں سیاسی مداخلت ہو تی ہے ، اس کا کوئی نہ کوئی نشانہ بنتا ہے ،یہ سب سیاست چل رہی ہے ،اس وجہ سے عدالتیں عوامی اعتماد کھو رہی ہیں،تمام مسائل کوانٹرنل ، فل کورٹ کے اندر حل کرنے چاہئے تھے ۔