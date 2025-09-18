لاہور ہائیکورٹ :ملٹری عدالت کی سزا کیخلاف اپیل کاحق نہ دینے کا کیس، ترامیم نہ کرنے پر وفاقی سیکرٹری قانون کی طلبی
لاہور (کورٹ رپورٹر)ملٹری عدالت سے سزائوں کے خلاف اپیل کاحق نہ دینے کامعاملہ، چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ کرنے پر ۔۔۔
وفاقی سیکرٹری قانون کو 25ستمبر کو طلب کرتے ہوئے قرار دیاکہ اپنی مرضی کی ترامیم جب چا ہے کرلی جاتی ہیں۔یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے ابھی تک ترامیم کیوں نہیں کی گئیں۔ ملزم راحب محبوب کے وکیل نجیب فیصل نے موقف اختیار کیا کہ ملٹری عدالت نے جاسوسی کے الزام میں بارہ سال سزا سنائی۔ملٹری عدالت نے سزا سے قبل الزامات کی فہرست پیش نہیں کی۔الزامات کی فہرست کے بغیرسنائی گئی سزا کی قانونی حیثیت نہیں۔لہذا عدالت الزامات کی فہرست طلب کرے ۔