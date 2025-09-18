نئے گیس کنکشن ایل این جی پر دستیاب ،نئی پالیسی گائیڈ لائنز جاری
اسلام آباد، لاہور (نامہ نگار، اپنے کامرس رپورٹر سے ) وفاقی حکومت نے گھریلو صارفین کو گیس کنکشنز دینے کے لیے نئی پالیسی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں ۔پٹرولیم ڈویژن نے نئی گائیڈ لائنز سوئی کمپنیوں کو ارسال کر دی ہیں۔۔۔
جس کے مطابق نئے گیس کنکشنز ایل این جی پر دستیاب ہونگے نئی درخواستوں کا فارمٹ جاری کرنے کے لیے سوئی کمپنیوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔پالیسی گائیڈ لائنز کے مطابق جن صارفین نے ارجنٹ فیس،ڈیمانڈ نوٹس جمع کرائے تھے ان کو ترجیح بنیادوں پر ایل این جی کے کنکشنز دیئے جائیں گے ۔گائیڈ لائنز کے مطابق نیا کنکشن حاصل کرنے والا صارف اس ضمن میں گیس کمپنیوں کو رضا مندی کا بیان حلفی جمع کرائے گا کہ اسے ایل این جی پہ کنکشن دیاجائے ۔ ایل این جی پہ دیا، ارجنٹ فیس کے تحت ، کنکشن تین ماہ کے اندر ملے گا ۔سسٹم گیس پہ دی جانے والی تمام درخواستیں مسترد سمجھی جائیں گی۔ ایل این جی پہ نئی درخواستوں کی تاریخ، اور ڈیمانڈ نوٹس ایل این جی پہ جاری ہونگے ،کمپنیاں گیس سسٹم پہ درخواستیں موصول نہیں کریں گی۔سوئی سدرن اور ناردرن ایک سال میں 50 فیصد صارفین کو ارجنٹ فیس کے ساتھ گیس کنکشن فراہم کر سکیں گی۔ ایک سال سے زائد منقطع گیس کنکشنز کو بھی آر ایل این جی پہ منتقل کر دیا جائے گا۔پرانے گیس کنکشنز کو برقرار رکھا جائے گا لیکن گیس قیمتوں میں اضافہ پرانے سسٹم گیس صارفین پہ لاگو ہوگا۔ ذرائع کے مطابق گھریلو آر ایل این جی بیسڈ کنکشن کی سکیورٹی فیس 20 ہزار روپے مقرر 10 مرلہ گھر تک 15 سو اور زیادہ پر 3 ہزار روپے سروس چارجز لاگو ہونگے ، 10 مرلہ گھر پر کنکشن کی مجموعی لاگت 21 ہزار 5 سو ہوگی، 10 مرلہ سے بڑے گھر پر گیس کنکشن کی مجموعی فیس 23 ہزار روپے ہوگی،آر ایل این جی گھریلو کنکشن کے لیے نئی درخواست دینا ہو ں گی، پرانی تمام درخواستوں کو انٹر ٹین نہیں کیا جائے گا،جو صارفین 3 یا 4 سال پہلے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروا چکے ہیں وہ ڈیفرنس ادا کرکے نیا معاہدہ کرسکیں گے ، گھریلو گیس کنکشن آر ایل این جی ٹیرف پر لگایا جائے گا،ذرائع کے مطابق دو روز میں سوئی ناردرن درخواستیں طلب کرے گی۔