چیئرمین این ایچ اے پھر نہ آئے ، قائمہ کمیٹی برہم ،ایجنڈاموخر
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات نے اجلاس میں وفاقی سیکرٹری اور چیئرمین این ایچ اے کی مسلسل غیرحاضری پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایجنڈا آئندہ اجلاس تک موخر کردیا ۔۔۔
کمیٹی ارکان نے کہا کہ پیشگی اطلاع کے بغیر اجلاس سے بار بار غیرحاضری پارلیمانی ضوابط کی خلاف ورزی اور یہ پارلیمانی اختیار کو مجروح کرتی ہے ،کمیٹی نے وفاقی سیکرٹری اور چیئرمین این ایچ اے کے خلاف سخت نوٹس لینے کی سفارش کی ، اجلاس میں آئی جی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر ویز پولیس نے موٹروے پولیس کے ایک افسر کی جانب سے بدسلوکی کے وا قعہ پر تفصیلی بریفنگ میں بتایا گیا کہ واقعہ پر فوری تادیبی کارروائی شروع کی گئی، متعلقہ افسر کو معطل کر کے محکمانہ انکوائری کے ساتھ شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ۔کمیٹی نے سوشل میڈیا پر اسی نوعیت کے دیگر واقعات پر بھی تشویش ظاہر کی اور اس بات پر زور دیا کہ صرف شوکاز نوٹس کافی نہیں بلکہ برطرفی کا نوٹیفکیشن کمیٹی کے ساتھ باضابطہ شیئر کیا جائے ۔کمیٹی نے موٹروے پر رفتار کی حد کے احتیاطی سائن بورڈز کی تعداد میں اضافے اور پنجاب پولیس کی تنخواہوں کے برابر موٹروے پولیس کی تنخواہیں کرنے کی بھی سفارش کی۔ ایک رکن نے ڈاک ٹکٹوں کے بغیر سیریل نمبرز کے اجرا اور انشورنس چیکس کی تقسیم میں تاخیر جیسے نظا م میں کمزوریوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انتظامی خامیاں بدعنوانی کے دروازے کھولتی ہیں۔ کمیٹی نے پاکستان پوسٹ میں انتظامی خا میوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے پوسٹل لائف انشورنس کمپنی کے حکام کو آئندہ اجلاس میں انشورنس پالیسیوں اور اس سال جاری کیے گئے چیکس کی تعداد کے حوالے سے تفصیلی معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی ۔