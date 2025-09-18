قبر میں کھڑے ہوکر قرآن پر قسم ،شہری کو مویشی چور بنا دیا
سمبڑیال ،سیالکوٹ (سٹی رپورٹر ،نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)چوری ہونیوالے مویشیوں کی برآمد گی کیلئے بااثر افراد نے اپنی عدالت لگا لی ، پولیس کی جدید تفتیش کو بھی مات دیدی ۔۔۔
بیگووالہ کے علاقہ جھاریانوالہ میں بااثر افراد نمبردار عمران اور نوید نے قبر میں کھڑے ہوکر قرآن پر ہاتھ رکھ کر شہری کو چور بنادیا، ملزم کی جانب سے الزام مسترد کرنے کے باوجود پنچایت نے زبردستی فیصلہ سنا دیا،بااثر پنچایت نے لیاقت نامی شہری کو چور قرار دیکر 17لاکھ روپے نمبردار کو دلا دئیے ،قبر کے ذریعے انصاف لینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آگئی۔ترجمان سیالکوٹ پولیس نے رابطہ پر بتایا کہ تھانہ بیگووالا میں عرفان اور رفیق کی مدعیت میں مویشیوں کی چوری کے حوالے سے 2 مقدمات زیر تفتیش ہیں جن میں لیاقت ، امان اﷲاور نعمان اﷲعبوری ضمانت پر تھے ۔ گزشتہ روز فریقین نے قبرستان میں لوگوں کو اکٹھا کر کے قبر کھود کر اس کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پاک پر حلف اٹھایا اور مبینہ ملزموں نے چوری شدہ مویشیوں کی مالیت رقم 17 لاکھ روپے مدعیوں کو ادا کی ، فریقین کے فعل سے قبرستان کی بے حرمتی ہوئی اور شہریوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ۔ڈی پی او نے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او بیگووالا کو قانونی کارروائی کے احکامات جاری کئے ، پولیس نے 5 نامزد اور 8/10 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے 3 ملزموں عرفان، رفیق اور امان اﷲکو حراست میں لے لیا جبکہ باقی ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے جاری ہیں ۔