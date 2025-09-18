حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار ایک کروڑ 3 لاکھ روپے برآمد
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور نے حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم زبیر سلیم کو شاہ عالم مارکیٹ سے گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 1 کروڑ 3 لاکھ روپے برآمد کرلیے، ملزم سے موبائل فونز اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد برآمد کر لیے گئے۔
