حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار ایک کروڑ 3 لاکھ روپے برآمد

  • پاکستان
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور نے حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم زبیر سلیم کو شاہ عالم مارکیٹ سے گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 1 کروڑ 3 لاکھ روپے برآمد کرلیے، ملزم سے موبائل فونز اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد برآمد کر لیے گئے۔

