ہائیکورٹ:8کروڑکے چیک باؤنس ،ملزم کی ضمانت ،رہائی کاحکم
لاہور (کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم نے 8کروڑ روپے باؤنس چیک کے ملزم محمد عادل کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کاحکم دیدیا، عدالتی حکم پر سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ذیشان رضا سمیت دیگر افسر پیش ہوئے۔۔۔
،چیف جسٹس نے تفتیشی افسروں کی جانب سے غلط رپورٹ پیش کرنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہاکہ سی سی پی او صاحب یہ غلطی دوبارہ نہ ہو۔ پولیس افسروں کو کہیں تھانوں سے نکلیں تو مسئلے حل ہونگے ۔دریں اثناچیف جسٹس ہائیکورٹ نے اعلیٰ عدلیہ میں اقلیتی ججز کی تعیناتی کیلئے دائر درخواست پررجسٹرار آفس کے اعتراض پر سرکاری وکلا کو تیاری کی مہلت دیدی ، رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراض عائد کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے خلاف دائر درخواست قابلِ سماعت نہیں ہے کیونکہ یہ انتظامی فورم ہے ۔درخواست گزار قانون دان نسیم مسیح نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت اعلیٰ عدلیہ میں اقلیتی جج کی نمائندگی لازم ہے ، رجسٹرار آفس نے بلاجواز اعتراض عائد کیا ہے ۔ دوسری طرف ہائیکورٹ میں سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھہ کی برطرفی کیلئے درخواست دائر کردی گئی ۔ د رخواست شاہد محمود ایڈووکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی ،جس میں حکومت پنجاب کوفریق بنا تے ہوئے موقف اختیار کیا گیاکہ سی سی ڈی ڈیپارٹمنٹ پولیس آرڈر کے تحت قیام میں لایاگیا۔سہیل ظفر چٹھہ کو عبوری سربراہ تعینات کیاجانا غیرقانونی اقدام ہے ۔ لہذا انہیں عہدے سے ہٹا یاجائے ۔