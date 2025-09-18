78ڈی ایس پیزتبدیل ، ترقی پانے والوں کی تعیناتیاں پاکستان 18 ستمبر ، 2025

لاہور (کرائم رپورٹر )انسپکٹرجنرل پنجاب پولیس ڈاکٹرعثمان انور نے 78 ڈپٹی سپرنٹنڈنٹس کے تبادلے کردئیے جبکہ نئے ترقی پانے والے ڈی ایس پیز کونئی پوسٹنگ دے دی۔

بڑے پیمانے پر ہونیوالے تبادلوں کے بعد طارق پرویز ڈی ایس پی صدر ملتان،علم دین ڈی ایس پی رائٹ مینجمنٹ ساہیوال ،محمد اعجاز ڈی ایس پی آپریشنز گجر پورہ لاہور،محمد راشد ڈی ایس پی ممتاز آباد ملتان ،غلام اصغر ڈی ایس پی داجل پور راجن پور ،عمران رشید ڈسٹرکٹ آفیسر راجن پور ،ظفر اقبال ڈی ایس پی چونیاں قصور ،محمد ریاض ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر ساہیوال ،محمد اختر ڈی ایس پی سی سی ڈی شیخوپورہ ،مہدی حسن ڈی ایس پی آر آئی بی سرگودھا ،اسد محمود ڈی ایس پی یو لاہور،آصف کمال ڈی ایس پی چوہنگ لاہور ،صفدر علی ڈی ایس پی سی سی ڈی گوجرانوالہ ،فیصل منظور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر خوشاب ،غازی عامر سلیم ڈی ایس پی سی سی ڈی جہلم ،محمد یونس ڈی ایس پی بٹالین فائیو لاہور ،محمد ناصر ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر لیہ ، امتیاز احمد ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس ڈی جی خان ،نصر اللہ بھٹی ڈی ایس پی بٹالین فور فیصل آباد ،محمد عمران ڈی ایس پی انویسٹی گیشن ون ،انویسٹی گیشن ہیڈکوارٹر ،انیل انور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر پٹرولنگ پولیس لاہور،عامر صادق ڈی ایس پی ڈولفن سکواڈ لاہور،منیر احمد ڈی ایس پی آر آئی بی گوجرانوالہ ،عبدالمجید ڈی ایس پی سی سی ڈی ٹوبہ ٹیک سنگھ، بابر شعیب ڈی ایس پی آر آئی بی گوجرانوالہ ،منیر احمد ڈی ایس پی آر آئی بی گوجرانوالہ ،محمد رؤف ڈی ایس پی سی سی ڈی ٹوبہ ٹیک سنگھ،مبشر علی ڈی ایس پی آرگنائزڈکرائم بھکر ،عمر دراز ڈی ایس پی لیگل ساہیوال ،اصغر علی ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر رحیم یارخان ،محمد ساجد ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر بہاولپور،کیون کریم ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر پٹرولنگ پولیس لاہور،احمد عثمان ڈی ایس پی آپریشنز سیف سٹیز منڈی بہائو الدین ،رفاقت علی ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس جہلم ،نعیم اختر ڈی ایس پی رائٹ مینجمنٹ لاہور ، سید اظہر رضا گیلانی سپیشل برانچ ڈسٹرکٹ آفیسر ملتان ،شاہد جاوید ڈی ایس پی آر آئی بی ملتان ،ارشاد حیات کانجو سپیشل برانچ لاہور،ناصر علی ثاقب ڈی ایس پی مخدوم رشید ملتان ،عبدالغفور ڈی ایس پی سکیورٹی لاہور ،نعیم عباس ڈی ایس پی انویسٹی گیشن راجن پور،سیف اللہ ڈی ایس پی قصور ،محمد نعمان ڈی ایس پی ایم ٹی ورکشاپ لاہور ،جمیل احمد ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم سیالکوٹ ،طارق محمود ڈوگر ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز شیخوپورہ ،نصراللہ خان ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز ننکانہ صاحب ،اظہر عباس ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس اوکاڑہ ،گل حسن خان ڈسٹرکٹ آفیسر سپیشل برانچ وہاڑی ،محمد تقی جعفر ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس بھکر اورغلام اصغر ڈی ایس پی پولیس ٹریننگ سکول راولپنڈی تعینات کر دئیے گئے ۔