تحریک آزادی کشمیر کے رہنما عبدالغنی بھٹ انتقال کرگئے
سرینگر،اسلام آباد(اے پی پی، کے پی آئی)کل جماعتی حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین اور تحریک آزادی کشمیر کے ممتاز رہنما پروفیسر عبدالغنی بھٹ بدھ کو اپنے گھر سوپور میں طویل علالت کے بعد انتقال کرگئے۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 90 سالہ عبدالغنی بھٹ کا تعلق شمالی کشمیر کے بوٹنگو گاؤں سے تھا، جو سوپور سے تقریباً 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے ۔انہوں نے سری پرتّاپ کالج سرینگر سے فارسی، اکنامکس اور سیاسیات میں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارسی میں ماسٹرز اور قانون کی ڈگری بھی حاصل کی۔بھارتی انتظامیہ نے انہیں آزادی پسند سرگرمیوں کی پاداش میں ملازمت سے برطرف کیا تھا۔ پروفیسر بھٹ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے حامی تھے ۔ان کا شمار مُسلم یونائیٹڈ فرنٹ کے بانی ارکان میں ہوتا ہے ۔ عبدالغنی بھٹ نے 1987 کے اسمبلی انتخابات میں بھی حصہ لیا۔انتخابات کو بہت سے حلقوں میں دھاندلی زدہ قرار دیا گیا اور ان نتائج نے ہی سیاسی جدوجہد کو مسلح تحریک کی طرف مائل ہونے میں مدد دی۔انہوں نے مسلم کانفرنس کی سربراہی بھی کی، جسے بھارت کی حکومت نے ممنوع قرار دیا ہوا تھا۔ان کی تنظیم کا نعرہ مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کی کوشش کرنا رہا ہے ، آزادی پسند تنظیموں نے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ۔صدر مملکت آصف علی زرداری نے عبدالغنی بھٹ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ،انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ عبدالغنی بھٹ کی جدوجہد کشمیری عوام کے لئے مشعل راہ ہے ۔ مرحوم کی قربانیوں کو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔علاوہ ازیں قائم مقام صدر اور چیئر مین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے عبدالغنی بھٹ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے ،قائم مقام صدر نے عبدالغنی بھٹ کی جدوجہد کو خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔