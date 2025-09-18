عراق کے مقامات مقدسہ کی زیارت کیلئے عمر کی حد مقرر
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وزارت مذہبی امور نے کہا ہے کہ عراق کے مقدس مقامات کی زیارات کے لئے 50 سال سے کم عمر اکیلے مردوں کو ویزہ جاری نہیں کیا جائے گا۔
بیان میں ترجمان وزارت مذہبی امور نے کہا کہ عراقی حکام نے زائرین کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں جن کے مطابق عراق میں مقدس مقامات کی زیارات کے لئے عمر کی حد مقرر کی گئی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ 50 سال سے کم عمر اکیلے مردوں کو زیارت ویزہ جاری نہیں کیا جائے گا، 50 سال سے کم عمر مردوں کو خاندان کے ہمراہ درخواست دینے پر زیارت ویزہ جاری کیا جائے گا ۔