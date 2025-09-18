قرضوں پر ملک چلانے سے ترقی و خوشحالی نہیں آ سکتی:گوہراعجاز
لاہور( این این آئی،مانیٹرنگ ڈیسک ) چیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈویلپمنٹ و سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے۔۔۔
معاشی بحالی کا روڈ میپ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاشی ترقی نیا قرضہ لے کر یا پرانے قرضوں کی ری شیڈول سے ممکن نہیں۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ قرضوں پر ملک کو چلانے سے ترقی و خوشحالی نہیں آ سکتی، قرضے عارضی معاشی ریلیف فراہم کرتے ہیں قرضہ آئی سی یو میں داخل معیشت کو محض سہارا دے سکتا ہے تاہم معاشی کامیابی کے لیے تجارت ، سرمایہ کاری اور صنعتوں کو چلانا اہم ہے ۔ آبادی کے لحاظ سے پانچویں بڑے ملک پاکستان کو دنیا کی پانچویں معیشت بنایا جا سکتا ہے ۔ معاشی کامیابی کیلئے ملک میں کاروبار دوست ماحول پیدا کیا جائے ۔ انہوں نے تجویز دی کہ پائیدار معاشی ترقی کیلئے صنعتوں کو علاقائی ممالک کی نسبت یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، معاشی خوشحالی کیلئے تجارت ، صنعت اور سرمایہ کاری کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے ۔