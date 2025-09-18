انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کا اعلان، پنجاب کالجز کی 143ٹاپ پوزیشنز
لاہور ، راولپنڈی (خبر نگار،نمائندگان، خصوصی نامہ نگار )پنجاب بھر میں انٹرمیڈیٹ 2025کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیاگیا جس میں پنجاب کالجز کے طلبہ نے 143ٹاپ پوزیشنز حاصل کیں ، مجموعی طورپر لڑکیاں بازی لے گئیں،نتائج کااعلان اور پوزیشن ہولڈر طلبہ کے اعزاز میں تقریب آ ج ہوگی۔
لاہور میں پنجاب کالجز کے طلبہ نے مجموعی طور پر 33 میں سے 18 پوزیشنز حاصل کیں ، لاہور بورڈ میں سیکرٹری بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات کے نام جاری کئے ،پری میڈیکل گروپ میں خدیجہ طاہرہ نے 1159 نمبر حاصل کر کے مجموعی طور پر پہلی ، ملیحہ خان نے 1157 نمبروں کیساتھ دوسری جبکہ حرم عرفان، محمد تنویل احمد اور محمد شعبان نے 1156 نمبر لیکر مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔پری انجینئرنگ گروپ میں محمد سبحانی 1150 نمبروں کے ساتھ پہلے ، محمد ریحان 1137 نمبروں کیساتھ دوسرے اور ایک امیدوار نے 1135 نمبر لیکر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ لڑکیوں میں پہلی پوزیشن 1155 نمبروں کے ساتھ، دوسری 1140 اور تیسری 1132 نمبروں کے ساتھ حاصل کی گئی۔جنرل سائنس گروپ میں محمد عثمان نے 1136 نمبروں کے ساتھ پہلی پوزیشن، سبحان ظہور اور حاجی عبداللہ نے 1134 نمبروں کے ساتھ دوسری جبکہ محمد ابراہیم اور عبداللہ نے 1130 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ لڑکیوں میں ہادیہ یوسف نے 1136 نمبر لے کر پہلی، ایمان فاطمہ اور آفنل آفتاب نے 1133 نمبر لے کر دوسری اور عائشہ اویس نے 1130 نمبر لیکر تیسری پوزیشن حاصل کی۔کامرس گروپ میں لڑکوں میں پہلی پوزیشن 1107 نمبروں کے ساتھ، دوسری 1098 اور تیسری 1096 نمبروں کے ساتھ حاصل کی گئی۔ لڑکیوں میں پہلی پوزیشن 1100 نمبروں کے ساتھ، دوسری 1089 اور تیسری 1088 نمبروں کے ساتھ حاصل کی گئی۔آرٹس گروپ میں ضریان احمد نے 1110 نمبروں کے ساتھ پہلی، محمد احمد نے 1084 نمبروں کے ساتھ دوسری اور محمد خازمہ نے 1060 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔
لڑکیوں میں ہانیہ ستار 1098 نمبروں کے ساتھ پہلے ، عائشہ رشید 1090 نمبروں کے ساتھ دوسرے اور عائشہ بشیر 1084 نمبروں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہیں۔سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کے مطابق رواں سال ایک لاکھ تراسی ہزار سے زائد طلبہ نے امتحان میں شرکت کی۔ گوجرانوالہ بورڈمیں پنجاب کالج کے طلبا وطالبات نے 33میں سے 22پوزیشنزلے کر میدان مارا۔مجموعی طور پر پہلی پوزیشن پنجاب کالج کے طالبعلم محمد سبحان نے 1157نمبر وں کے ساتھ حاصل کی جبکہ پنجاب کالج گوجرانوالہ کے ہی زاویار احمد نے 1156نمبروں کیساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ پنجاب کالج کھاریاں کے عبد الر حمن نے 1155نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ۔پری میڈیکل گرلز میں پنجاب کالج گوجرانوالہ کی طالبہ ثمن اشرف اور عبریا ظہیر نے 1155نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ۔پری انجینئرنگ میں پنجاب کالج گجرات کے ریحان اعظم نے 1137نمبر ز کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔آرٹس گروپ بوائز میں پنجاب کالج گجرات کے شاہ نواز نے 1046نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔آرٹس گرلز گروپ میں پنجاب کالج حافظ آباد کی طالبہ فجر فاطمہ نے 1096نمبروں کے ساتھ دوسری جبکہ پنجاب کالج گجرات کی طالبہ مائدہ عابد نے 1093نمبرز کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ۔ جنرل سائنس بوائز میں پنجاب کالج گوجرانوالہ کے محمد جنید اور محمد ابوذر نے 1115نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ۔جنرل سائنس گرلز میں پنجاب کالج گوجرانوالہ کی حفصہ عباس نے 1133نمبروں کے ساتھ پہلی ،پنجاب کالج منڈی بہاؤالدین کی فقیحہ ناہید نے 1131نمبروں کے ساتھ دوسری پنجاب کالج گوجرانوالہ کی سویرہ صلاح الدین نئے 1130نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ۔کامرس گروپ بوائز میں پنجاب کالج منڈی بہاؤالدین کے محمد علی نے 1058نمبرز کے ساتھ پہلی جبکہ پنجاب کالج گوجرانوالہ کے فخر سلطان نے 1051نمبروں کے ساتھ دوسری جبکہ پنجاب کالج گوجرانوالہ کے عادل علی نے 1031نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ۔کامرس گروپ گرلز میں پنجاب کالج گوجرانوالہ کی ثمن افتخار نے 1105نمبروں کے ساتھ پہلی اور پنجاب کالج گجرات کی ہاجرہ اعجاز نے 1082نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔
فیصل آباد بورڈ میں اوور آل کیٹیگری میں تینوں پوزیشنز پنجاب گروپ آف کالجز کے طلبہ نے اپنے نام کیں۔ پنجاب کالج کے محمد زین نے 1163 نمبروں کے ساتھ پہلی، محمد محمود نے 1161 نمبروں کے ساتھ دوسری جبکہ نعمان مجید نے 1160 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پری میڈیکل گروپ میں بھی محمد زین نے 1163 نمبروں کے ساتھ پہلی اور محمد محمود نے 1161 نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ پری میڈیکل گرلز گروپ میں پنجاب کالج کی اریبہ شفیق نے 1156 نمبروں کے ساتھ دوسری اور ماریہ خرم نے 1154 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ اسی طرح پری انجینئرنگ گروپ میں پنجاب کالج کے نعمان مجید نے 1160 نمبروں کے ساتھ پہلی اور ریان احمد نے 1148 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ خواتین کے گروپ میں ریتج مجاہد نے 1135 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ جنرل سائنس گروپ میں پنجاب کالج کے ابوبکر نے 1150 نمبروں سے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ جنرل سائنس خواتین گروپ میں تمام پوزیشنز بھی پنجاب کالج کی طالبات نے اپنے نام کیں، جن میں ماہ نور عاصم 1149 نمبروں کے ساتھ پہلی، انیقہ ایمان 1145 کے ساتھ دوسری اور فریحہ عثمان 1144 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہیں ،سرگودھا بورڈمیں ہما عابد نے 1146 نمبر حاصل کرکے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی ، ایلاف سرور اور عدن علی نے 1144 نمبر حاصل کرکے مشترکہ طور پردوسری پوزیشن حاصل کی جبکہ عائشہ ضیا نے 1143 نمبر حاصل کرکے تیسری پوزیشن حاصل کی ،چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی محمد عدنان خان اور کنٹرولر امتحانات تنویر اصغرا عوان نے بورڈ کی مجموعی طورپر تین پوزیشنوں کااعلان کیا جس میں پنجاب کالج برائے خواتین تلہ گنگ کی طالبہ اریج شفقت حیات نے 1148لیکر پہلی پوزیشن ،پنجاب کالج برائے خواتین تلہ گنگ ضلع تلہ گنگ کی طالبہ عائشہ مشتاق نے 1139 نمبر لیکر دوسری پوزیشن اور رائل کالج آف سائنسز فار گرلز چکوال کی طالبہ ایمان فاطمہ نے 1138 نمبر لیکر تیسری پوزیشن حاصل کی ، ان ہونہار طلبہ و طالبات کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم میں آج پرُوقار تقریب میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازاجائے گا۔ ساہیوال بورڈ میں ڈی پی ایس کالج اوکاڑہ کی طالبہ ایشا شفیق نے 1152 نمبر لے کر مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی، ڈی پی ایس کالج اوکاڑہ کے عثمان محمود نے 1151 نمبرز لے کر دوسری جبکہ پنجاب کالج فار گرلز پاکپتن کی طالبہ زنیرہ طارق نے 1150 نمبرز لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔