پیپلزپارٹی نے کراچی کے 3360 ارب غبن کئے : حافظ نعیم
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں انفراسٹرکچر کی ناقص صورت حال پر حکمران جماعت پیپلزپارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 15 سال میں کراچی کی ترقی کے 3360 ارب روپے غبن کیے گئے۔
ملائشیا سے واپسی پر کراچی میں سینئر صحافیوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ کراچی کے رہنے والے اذیت کا شکار ہیں، اس حالت پر افسوس ہوتا ہے ، پیپلزپارٹی نا اہل بھی ہے اور بددیانت بھی ہے ۔ کراچی کی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے مقامی حکومتوں کو با اختیار بنایا جائے ، ریڈ لائین فراڈ پراجیکٹ چند ہزار لوگوں کے لیے ریڈ تنگ کردی گئی ہے ، ملک میں حقیقی اپوزیشن کا کردار صرف جماعت اسلامی ادا کررہی ہے ۔ کراچی میں ووٹ کی چوری کو معاف نہیں کیا، اگلے فیز میں ووٹ کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں گے ، بلوچستان نازک معاملہ ہے ، بذریعہ پنجاب لانگ مارچ بڑا بریک تھرو تھا، سندھ میں وڈیرہ شاہی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر پی پی کا ساتھ دے رہی ہے ، خیبرپختونخوا میں تحریک انصاف کے طویل اقتدار میں مافیاز پروان چڑھے ، پنجاب میں ایک روٹی، دو کباب کی حکومتی امداد کے پیچھے بھی خودنمائی کی تحریک نظر آتی ہے ۔ متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب لاگو ہونا چاہیے ، جماعت اسلامی لینڈ ریفارمز کا مطالبہ کرتی ہے۔