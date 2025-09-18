عالمی ادارے سیلاب متاثرین کو ہنگامی امداد دیں: یوسف گیلانی
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،اپنے رپورٹرسے ) قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے فلاحی و بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی امداد دیں ، سیلابی پانی سے متاثرہ اضلاع میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔۔۔
جس کے باعث فوری طبی امداد، ادویات اور ساز و سامان مہیا کرنا ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا سیلاب زدگان کو کھانے پینے کی اشیا اور دیگر ضروریات زندگی کی شدید قلت کا سامنا ہے ۔جس پر قابو پانے کے لیے قومی اور عالمی تعاون انتہائی اہم ہے ۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی ہم آہنگی سینیٹر رانا ثنا اللہ نے قائم مقام صدر سے ملاقات کی جس میں ملکی سیاسی صورتحال، امن و امان کے حالات اور ایوان بالا سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سنٹرل سیکرٹری جنرل ہمایوں خان نے بھی قائم مقام صدر مملکت سے ملاقات کی۔