سیلاب ، کارکن بلاول کی سالگرہ پر جشن نہیں منائیں گے ، پیپلز پارٹی
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات کے مطابق پیپلزپارٹی کے کارکن اور جیالے 21 ستمبر بلاول کی سالگرہ کے موقع پر کسی قسم کا کیک کاٹنے یا جشن منانے کی تقریب منعقد نہیں کریں گے۔
ملک اس وقت شدید سیلابی صورت حال سے دوچار ہے اور عوام مشکلات و مصائب میں گھِرے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں خوشی منانے کے بجائے متاثرہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ۔پیپلزپارٹی، سنٹرل سیکرٹریٹ اسلام آباد کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ پیپلزپارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 21 ستمبر کوخوشی منانے کے بجائے پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان ملک بھر میں اپنی مدد آپ کے تحت عطیات جمع کریں ، ان سے براہِ راست سیلاب متاثرین کی مدد کی جا ئے گی۔