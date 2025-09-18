صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جولائی 2026تک بجلی مہنگی نہیں ہوگی:پاور ڈویژن کا پلان مکمل

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) رواں مالی سال کے آخر یعنی جولائی 2026 تک بجلی کی قیمتیں مستحکم رہیں گی اور بجلی کی قیمتوں میں مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ سیکرٹری توانائی نے بتایاکہ رواں مالی سال بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔۔۔

پاور ڈویژن نے پلان بنایا ہے اور اس مالی سال بجلی کی قیمتی مستحکم رہے گی ۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی یا اضافہ ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ یا پھر ہر تین ماہ بعد سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوتا ہے اس کے علاوہ سال میں ایک مرتبہ ٹیرف پٹیشن آتی ہے جس میں ٹیرف کا تعین کیا جاتا ہے ۔۔ اسی سال کے آغاز میں بھی بنیادی ٹیرف میں کمی ہوئی ہے اور اگر فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھے جائیں تو زیادہ تر نرخوں میں کمی کے آئے ہیں ۔ سیکرٹری توانائی نے مزید بتایا کہ پاور ڈویژن کا پلان مکمل ہے اور اس میں مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا ۔اعداد و پیداوار کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں اسی سال لوگوں کو ریلیف ملا ہے جس کی وجہ سے مجموعی مہنگائی کی کمی پر بھی امپیکٹ آیا ہے ۔ دوسری جانب سیلاب متاثرین کے لیے بجلی بلوں میں مزید ریلیف کا اعلان ہوگا۔ وزیر اعظم سیلاب متاثرین کے لیے مزید ریلیف کا اعلان کرینگے ۔ حکام پاور ڈویژن نے بتایا کہ اگلے دو سے تین دنوں میں بجلی بلوں میں ریلیف کا اعلان کیا جائے گا۔بجلی بلوں میں دو طرح کا ریلیف ملے گا۔ کچھ بلوں کو معاف کیا جائے گا تو کہی پر پر بجلی بل مؤخر کرکے بعد میں آرام سے وصول کیا جائے گا۔ ریلیف کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت کی گئی ۔ حکام نے بتایا کہ ہم نے ہر ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے اجازت لینا ہوتی ہے تاہم اگلے ایک دو دنوں میں بجلی ریلیف کا اعلان کیا جائے گا۔ حکومت پہلے بھی سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بل معاف کرچکی ہے ۔

 

 

 

