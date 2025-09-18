سیلاب : 30 لوگ متاثر ، 998 اموات ، 1062 افراد زخمی چیئرمین این ڈی ایم اے
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں گلیشیئرز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔
پاکستان ہر آنے والے سال میں موسمیاتی تبدیلیوں سے شدیدمتاثر ہوگا، سیلاب سے 30 لاکھ لوگ متاثر ، 998 اموات ، 1062 افراد زخمیسینیٹ کی موسمیاتی تبدیلی کمیٹی نے ملک بھر میں سیلاب زدگان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فوری مالی امداد دینے اور بحالی کی کارروائیاں تیز کرنے کی سفارش کی ہے ،سینیٹر شیری رحمان کی زیر صدارت اجلاس میں چیئرمین این ڈی ایم اے نے مون سون اور موسمیاتی خطرات پر بریفنگ دی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافہ موسمیاتی تبدیلی کی بڑی وجہ ہے ۔ رواں سال پاکستان میں مون سون دو ہفتے پہلے شروع ہوا جبکہ آنے والے برسوں میں بارشوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔