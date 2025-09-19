معاہدہ غیر معمولی قیادت کا ثبوت
لاہور(دنیا نیوز) فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز (ایف پی سی سی آئی) کے رہنما ایس ایم تنویر نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر حالیہ دستخط ملک کی سفارتی اور۔۔۔
فوجی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں،یہ تاریخی معاہدہ ہماری حکومت کی غیر معمولی قیادت اور سفارتی کوششوں کا ثبوت ہے اور ہم آنے والے برسوں میں اس کے ثمرات حاصل کرنے کے منتظر ہیں۔تاریخی کامیابی پر وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ معاہدہ جس میں دونوں قومیں کسی ایک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں پر حملہ تصور کرنے کا عہد کرتی ہیں، علاقائی جغرافیائی سیاست میں ملک کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی سٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرتا ہے ۔ یہ اشارہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات کی علامت ہے اور اس تاریخی معاہدے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے ۔ ہر پاکستانی کو اس کامیابی پر فخر محسوس کرنا چاہئے ، کیونکہ یہ ایک غیر مستحکم خطے میں ملک کی سلامتی اور استحکام کو بڑھاتا ہے ۔معاہدے کے اثرات دور رس ہیں، ممکنہ طور پر جارحیت کو روکتے ہیں اور اقتصادی ترقی اور ترقی کے لیے زیادہ محفوظ ماحول کو فروغ دیتے ہیں۔یہ معاہدہ بلاشبہ سعودی عرب اور وسیع تر مشرق وسطیٰ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر دیرپا اثر ڈالے گا۔