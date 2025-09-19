موٹروے توڑنے کا فیصلہ آسان نہیں
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے جلال پور پیروالا کا دورہ کیا اور موٹروے ایم فائیو کو پہنچنے والے نقصان، بحالی کے اقدامات اور موجودہ صورت حال کا جائزہ لیا۔۔۔
انہوں نے سینئر وزیر اور صوبائی وزرا کے ہمراہ ایک اہم اجلاس میں بھی شرکت کی۔عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ " جلال پور پیروالا شہر کو بچانا ہماری اولین ترجیح ہے ۔"گزشتہ تین ہفتوں سے شہر کو بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ موٹروے کے دونوں جانب تقریباً 20 کلومیٹر تک سیلابی پانی موجود ہے موٹروے کو توڑنے کا فیصلہ آسان نہیں، لیکن شہریوں کی جان و مال کو مقدم سمجھتے ہیں۔وفاقی وزیر نے کہا کہ پنجاب حکومت جو فیصلہ کرے گی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی (NHA) اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو گی، اس مقصد کے لیے NHA اور آبپاشی کے ماہرین پر مشتمل ایک ٹیکنیکل کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ۔