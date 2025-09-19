صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں گدھا کانفرنس، معاشی اثاثہ تسلیم کرنے پرزور

اسلام آباد میں گدھا کانفرنس، معاشی اثاثہ تسلیم کرنے پرزور

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ،مانیٹرنگ ڈیسک)اسلام آباد میں گدھے کے بارے میں تصور کو بدلنے کیلئے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جسے ڈونکی ڈیویلپمنٹ فورم کا نام دیا گیا تھا۔ کانفرنس میں چین اور پاکستان کے نمائندوں کی تقاریر اور۔۔۔

 کاروباری وفود کی شرکت نے اس بات کو اجاگر کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ گدھے کو صرف محنت کش جانور نہیں بلکہ معاشی اثاثہ مانا جائے ۔ یہ کانفرنس پاکستان اور چین کی کمپنیوں، وزارتِ غذائی تحفظ کے حکام اور دیگر متعلقہ محکموں کی مشترکہ کاوش تھی ۔زور دیا گیا کہ گدھوں کی کھال اور گوشت عالمی مارکیٹ میں کس طرح برآمد کر کے پاکستان کے لیے زرِمبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے ۔ اعلامیہ میں گدھوں کے غیرقانونی ذبح اور ان کی مصنوعات کی سمگلنگ کو روکنے کا عہد کیا گیا اور یہ طے پایا کہ صرف قانونی، رجسٹرڈ اور شفاف طریقے سے اس صنعت کو فروغ دیا جائے گا۔ مقامی گدھوں کے جینیاتی وسائل کو محفوظ بنایا جائے گا ۔ پاکستان میں گدھوں کی مصنوعات مقامی مارکیٹ میں فروخت نہیں کی جائیں گی ،اگر ذبح کا عمل کیا بھی جائے تو ماہر افراد کے ذریعے سے ہوگا ،اس میں اسلامی قوانین کو سامنے رکھا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے سلاٹر ہاؤس گوادر میں چین کے زیرانتظام تجارتی مرکز میں قائم کیا جائے گا۔ چائنا چیمبر آف کامرس اِن پاکستان کے چیئرمین وانگ ہوئی ہوا نے کہا کہ سی پیک کے وسیع فریم ورک کے تحت ‘چائنہ پاکستان ڈونکی انڈسٹری ڈویلپمنٹ فورم’ کا شاندار افتتاح دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئی جہت کا آغاز ہے ۔ چین نے اس صنعت میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں جبکہ پاکستان کے پاس دنیا کے بڑے ڈونکی وسائل موجود ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا پاکستان کے دیہی علاقوں میں لاکھوں خاندان ایسے ہیں جن کے لیے گدھے آمدورفت اور مزدوری کا واحد ذریعہ ہیں۔ اگر یہ منصوبے عملی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے لیے نئی روزگار کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ اعلامیے میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ گدھے کی صنعت سے وابستہ منصوبوں میں مقامی مزدوروں کو ترجیح دی جائے گی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جائے گی۔ 

 

