پنجاب کالجزکا سب سے زیادہ پوزیشنزحاصل کرنے کا منفرد اعزاز
لاہور (سٹاف رپورٹر)ہر سال کی طرح اس سال بھی انٹر میڈیٹ نتائج 2025 میں پنجاب کالجزکا شاندار کامیابیاں سمیٹنے کا سلسلہ جاری رہا اور143 پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنزکے ساتھ سر فہرست رہا۔ ہمیشہ کی طرح پبلک اور۔۔۔
پرائیویٹ کالجز کے نتائج میں سب سے زیادہ پوزیشنز حاصل کرنے کا منفرد اعزاز بھی پنجاب کالجز ، نے برقرار رکھا۔بورڈز کی کل 335 پوزیشنز میں سے پبلک سیکٹر اور آزاد تعلیمی اداروں نے 53 (16فیصد) جبکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے 282 (84 فیصد ) پوزیشنز حاصل کیں جن میں سے 143 (51فیصد )پنجاب کالجز نے اپنے نام کیں اور بقیہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے مجموعی طور پر 49فیصد پوزیشنزحاصل کیں۔پنجاب کے 9بورڈز میں سے مجموعی طورپر 14پہلی ، دوسری اور تیسری پوزیشنز بھی پنجاب کالج کے طلبا نے اپنے نام کیں۔ جن میں لاہور بورڈ، سرگودہا بورڈ، راولپنڈی بورڈ، ، فیصل آبادبورڈ، ساہیوال بورڈ، بہاولپور بورڈ اورگوجرانوالہ بورڈ شامل ہیں، فیصل آبادبورڈ میں 18 پوزیشنز، گوجرانوالہ بورڈ میں 22پوزیشنز، لاہور بورڈ میں18 پوزیشنز، ساہیوال بورڈ میں14پوزیشنز، بہاولپور بورڈ میں7پوزیشنز، راولپنڈی بورڈمیں14پوزیشنز، سرگودھا بورڈ میں19پوزیشنز، ملتان بورڈمیں14پوزیشنز، فیڈرل بورڈ میں7 پوزیشنزاورڈیرہ غازی خان بورڈمیں 1پوزیشن کے ساتھ پنجاب کالج سر فہرست رہا۔