پنجاب اسمبلی:پاک سعودیہ معاہدے پر استحکام پاکستان پارٹی کی قرارداد جمع
لاہور(سیاسی نمائندہ) پاکستان اورسعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدہ طے پانے پروزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے استحکام پاکستان پارٹی کے ایم پی اے شعیبصدیقی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ۔۔۔
قرارداد میں سعودی حکام کی جانب سے وزیراعظم کوحالیہ دورے کے دوران شاہی پروٹوکول دینے اور پاکستانی وفد کے اعلیٰ سطح کے استقبال کو بھر پورسراہتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے درمیان از سر نو مضبوط تعلقات کی بنیاد قرار دیا گیا۔