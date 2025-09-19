لاہور:مبینہ پولیس مقابلہ،ایک اور زیرحراست ملزم ہلاک
لاہور (کرائم رپورٹر)لاہور کے علاقے چوہنگ میں پنجاب پولیس کے ذیلی ادارے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی)کی زیرحراست ایک اور ملزم مبینہ مقابلے میں ہلاک ہوگیا سی سی ڈی چوہنگ کی ٹیم زیر حراست ملزم علی رضا کو چوہنگ کے۔۔۔
علاقے میں ریکوری کیلئے لے جار ہی تھی کہ راستے میں ملزم کے ساتھیوں نے اسے چھڑوانے کیلئے پولیس پر فائرنگ کر دی ۔گولیوں کی زد میں آکر زیرحراست ملزم علی رضا موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ حملہ آور با آسانی فرار ہو گئے ۔ سی سی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزم علی رضا تین درجن سے زیادہ سنگین وارداتوں میں ملوث تھا، لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔سی سی ڈی پولیس کے مطابق فرار ملزموں کی تلاش جاری ہے ۔