متعدد وارداتیں: شہری لاکھوں نقدی، اشیاء سے محروم

  • پاکستان
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں روپے ، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے۔۔۔

 گن پوائنٹ پر قا ئداعظم انڈسٹریل سٹیٹ میں صغیر سے 1 لاکھ 55ہزار روپے اور موبائل ،گجرپورہ میں شمشیر سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،شفیق أٓباد میں دانیال سے 1 لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل فون،اچھرہ میں شکیل سے 1لاکھ20ہزار روپے اور موبائل فون ، نوانکوٹ میں طارق سے 1لاکھ روپے 15ہزار موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔علاوہ ازیں نولکھا میں امتیاز سے 20 ہزار روپے ، شیرا کوٹ میں اجمل سے 15 ہزار روپے اور ایک موبائل فون چھین لیا گیا۔ستوکتلہ کے علاقے میں ریاست علی سے 10 ہزار روپے لوٹ لئے ، دوسری طرف نامعلوم چوروں نے جوہر ٹاؤن سے اخلاق اور بادامی باغ سے نواز کی گاڑیاں جبکہ لٹن روڈ سے یاسر ، فیکٹری ایریا سے جواد اور لوئر مال سے کاشف کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

 

دنیا میرے آگے

