پبلک پراسیکیوٹر کی 154 اور دیگر اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان
لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں پبلک پراسیکیوٹر کی 154 اسامیوں کے حتمی نتائج سمیت دیگر اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔۔۔
سیکرٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفکیشن جاری کر دئیے ۔ترجمان کے مطابق لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈیپارٹمنٹ (پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ)میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کی ایک اسامی کیلئے امیدواروں کا تحریری امتحان لیا گیا جس کے بعد ایک امیدوار کو حتمی طور پر کامیاب قرار دیا گیا ہے ۔پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں پبلک پراسیکیوٹر کی 154 اسامیوں کیلئے تحریری امتحانات اور انٹرویوز مکمل ہونے کے بعد جن امیدواروں کو حتمی طور پر منتخب کیا گیا ہے ان میں 23 خواتین، 5 خصوصی افراد اور ایک اقلیتی امیدوار شامل ہیں جبکہ اقلیتی کوٹہ کی 7اسامیاں موزوں امیدوار نہ ملنے کی وجہ سے خالی رہ گئی ہیں۔