ریکوڈک منصوبے کیلئے 7.7 ارب ڈالر نظرثانی شدہ لاگت منظور
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)ایک ارب ڈالر کی اضافی کاسٹ کیساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ریکوڈک منصوبے کیلئے 7.7 ارب ڈالر نظرثانی شدہ لاگت کی منظوری دیدی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ساڑھے 3 ارب ڈالر کی فنانسنگ کیلئے۔۔۔
مالیاتی اداروں سے معاہدہ رواں ماہ کے آخری ہفتے ہو گا جس کیلئے فریم ورک تیار کیا جا چکا ہے ، نظرثانی شدہ لاگت سے قبل منصوبے کیلئے 3 ارب ڈالر کی ایکسٹرنل فنانسنگ کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ منصوبے کی لاگت میں مہنگائی اور آپریٹنگ کاسٹ بڑھنے سے لاگت میں اضافہ ہوا اور تعمیر میں 6 مہینے کا وقت بھی اضافی دیا گیا ہے ،منصوبے کی پہلی پروڈکشن 2028 کے آخر تک شروع ہونے کا شیڈول بنایا گیا ہے ۔ منصوبے کی بدولت ہمائی، مشکی چاہ، نوک چاہ اور دربان چاہ کے علاقوں میں محفوظ پینے کے پانی کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے ، مزید برآں سات پرائمری سکولز معیاری تعلیم دے رہے ہیں، جس سے مقامی بچوں کے تعلیمی مواقع بہتر ہوئے ہیں۔ وزارت خزانہ کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ای سی سی نے ریکوڈک منصوبے کی فنانسنگ کیلئے حتمی معاہدوں کی منظوری دے دی ہے جبکہ وزارت ریلوے اور ریکوڈک مائننگ کمپنی کے درمیان ریل ڈویلپمنٹ معاہدہ بھی منظور کرلیا گیا ہے ،وزیر خزانہ محمداورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں حکام نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ 39کروڑ ڈالر کی برج فنانسنگ سے 1ہزار 350 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا کہ ریکو ڈک منصوبہ بلوچستان کی معاشی تصویر بدل دے گا۔دریں اثنا وزیرخزانہ سے پاکستان میں یورپی یونین کے نئے تعینات ہونے والے سفیر ریمونڈاس کاروبلس نے ملاقات کی،وزیرخزانہ نے کہا سیلاب سے اب تک 950 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں جبکہ سڑکوں، پلوں اور فصلوں کے نقصانات کا تخمینہ این ڈی ایم اے اور مواصلاتی سیارچوں سے حاصل تصاویر کے ذریعے لگایا جا رہا ہے ،وفاقی کابینہ جلد ہی بین الاقوامی برادری سے بحالی و تعمیر نو میں تعاون کی اپیل کرنے کے حوالے سے فیصلہ کرے گی۔