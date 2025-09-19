عمران خان کے خلاف ہتک عزت دعویٰ کا تحریری حکم جاری
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور کی سیشن کورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ہتک عزت کے دعویٰ کا تحریری حکم جاری کردیا۔۔۔
ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کیا عدالت نے تحریری حکم میں لکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے بیان پر جرح مکمل ہوچکی ہے آئندہ سماعت پر بقیہ گواہوں کو جرح کے لیے پیش کیا جائے ۔ عدالت میں 27 ستمبر کو دونوں پارٹیاں دوپہر دو بجے عدالت میں لازمی پیش ہوں۔شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف دس ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کررکھا ہے ۔