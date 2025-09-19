صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کے خلاف ہتک عزت دعویٰ کا تحریری حکم جاری

  • پاکستان
عمران خان کے خلاف ہتک عزت دعویٰ کا تحریری حکم جاری

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور کی سیشن کورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ہتک عزت کے دعویٰ کا تحریری حکم جاری کردیا۔۔۔

ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم  جاری  کیا عدالت نے تحریری حکم میں لکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے بیان پر جرح مکمل ہوچکی ہے آئندہ سماعت پر بقیہ گواہوں کو جرح کے لیے پیش کیا جائے ۔ عدالت میں 27 ستمبر کو دونوں پارٹیاں دوپہر دو بجے عدالت میں لازمی پیش ہوں۔شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف دس ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کررکھا ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak