ایم ڈی کیٹ کیلئے 1 لاکھ 40 ہزار سے زائد امیدواروں کی رجسٹریشن ، امتحان 26 اکتوبر کو ہوگا
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹرسے)پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے کہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ 2025 کیلئے 1 لاکھ 40 ہزار سے زائد امیدواروں نے رجسٹریشن کرالی ہے ۔ جمعرات کو ترجمان پی ایم ڈی سی کی۔۔۔
جانب سے جاری کر دہ بیان کے مطابق ایم ڈی کیٹ امتحان ملک بھر میں اور بین الاقوامی مرکز یعنی ریاض (سعودی عرب) میں منعقد کیا جائے گا۔اس سے قبل ایم ڈی کیٹ امتحان 5 اکتوبر 2025 کو ہونا تھا، تاہم سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طلبہ کو درپیش مشکلات کے پیش نظر امتحان کی تاریخ بڑھا کر اب 26 اکتوبر 2025 (اتوار) مقرر کی گئی ہے ۔مجموعی طور پر 140071 امیدواروں نے ایم ڈی کیٹ 2025 کیلئے کامیابی سے رجسٹریشن کرائی ہے ۔ امتحان صوبائی جامعات کے ذریعے منعقد ہوگا، جبکہ بیرونِ ملک مقیم امیدواروں کیلئے بھی سہولت فراہم کی گئی ہے ۔