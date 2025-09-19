یمن ساحل پر پاکستان آنیوالی 2انٹرنیٹ کیبل متاثر
اسلام آباد (نیوزرپورٹر)سیکر ٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی نے قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ یمن کے ساحل پر متعدد سب میرین کیبلز کٹنے سے پاکستان آنے والی دو کیبلز متاثر ہوئی ہیں۔ ایک یا 2 نہیں 4 سے 5 کیبل کٹی ہیں، یمن کی صورتحال کی وجہ سے صورتحال گھمبیر ہے ۔۔۔
کیبلز کی مرمت میں چار تا پانچ ہفتے لگ سکتے ہیں اور عارضی طور پر ٹریفک متبادل روٹس پر منتقل کر دیا گیا ہے ۔ آئندہ 12 سے 18 ماہ میں تین نئی کیبلز پاکستان کے لیے یورپ سے براہِ راست کنیکٹوٹی فراہم کریں گی اور ان کے لیے معاہدے ہو چکے ہیں۔ کمیٹی اجلاس کی صدارت امین الحق نے کی۔ رکن صادق میمن نے انٹرنیٹ کی سست روی اور خلل پر سوال اٹھایا جس پر سیکر ٹری آئی ٹی نے حالات کی سنگینی اور متاثرہ کیبلز کی مرمت کے لائحہ عمل کی تفصیل دی۔کیبلز کی مرمت کے لیے خصوصی بحالی کشتیاں درکار ہوتی ہیں اور کمپنیاں بینڈوِڈتھ متبادل راستوں پر منتقل کر چکی ہیں۔سیکر ٹری آئی ٹی ضرار ہاشم نے اسلام آباد ٹیکنالوجی پارک کے منصوبے پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ کوریا کی فنڈنگ سے چل رہا ہے اور اس کے لیے 7 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا قرضہ دیا گیا ہے ۔ قرض پر دس سال کا گریس پیریڈ اور تیس سال کی ادائیگی کی مدت طے کی گئی ہے ، مارک اپ 0.5 فیصد رکھا گیا ہے ، منصوبے میں بارشوں، ڈالر بحران، درآمداتی رکاوٹوں اور ڈیوٹیز و ٹیکسز کے باعث تاخیر ہوئی ہے ۔پراجیکٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ منصوبے کے دوران 13 ماہ میں 9 پراجیکٹ منیجر تبدیل ہو چکے ہیں جس سے کارکردگی متاثر ہوئی۔ قائمہ کمیٹی نے تاخیر پر کمپنی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور وزارتِ آئی ٹی کو اظہارِ ناراضی کا خط لکھنے کی ہدایت دی۔ کمیٹی نے متنبہ کیا کہ اگر منصوبہ 31 اکتوبر تک مکمل نہ ہوا تو کمپنی کے خلاف مزید کارروائی اور بلیک لسٹنگ ممکن ہے ۔ منصوبے کی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر ہے ، اسی میں مکمل کیا جائے ۔